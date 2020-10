Sie ist den Fernsehzuschauern bereits als authentische und emotionale Kandidatin aus Love Island bekannt – Melissa (25). In der Datingshow konnte sie ihre große Liebe damals nicht finden und verließ die Villa vorzeitig. Jetzt versucht sie ihr Glück jedoch erneut in der siebten Staffel von Die Bachelorette. Auf der schönen Mittelmeer-Insel Kreta darf die 25-Jährige jetzt Rosen an 20 liebeshungrige Männer verteilen. Nach Ausstrahlung der ersten Folge stellt sich nun die Frage: Wie schlägt sich Melissa als Bachelorette?

Bereits zu Beginn der Episode wird Melissa als schüchterne, aber starke Frau bezeichnet. Im Einspieler der Folge werden Melissas Freundinnen zu ihrer Persönlichkeit befragt. Sie sind der Meinung, dass die TV-Schönheit entgegen aller Erwartungen auch "mal auf den Tisch hauen" kann. Ihr Image als "die Süße" werde sie in der Show auf jeden Fall ablegen.

Beim großen Kennenlernen wird viel gelacht: Melissa überzeugt die Kandidaten mit ihrer lockeren Art und ihrem Humor. Die Aufregung, die viele der Männer verspüren, verfliegt, sobald sie mit Melissa sprechen. Bewerber Daniel Häusle (24) ist sich gleich sicher, dass er die Bachelorette "sehr sympathisch" findet.

Dass Melissa eine starke Frau ist, beweist sie auch in der ersten Nacht der Rosen. Nachdem sie für Kandidat Adriano Pellerito (35) keine Rose übrig hat, verliert dieser die Kontrolle. Wütend marschiert der Italiener davon – er möchte sich nicht von Melissa verabschieden. "Kann ich nichts machen", reagiert die Brünette daraufhin souverän.

Doch nicht in allen Situationen reagiert die Bachelorette so entspannt. Bei Kandidat Leander Sacher (22) vergeht Melissa vorerst das Lachen. Die beiden kennen sich bereits aus der Vergangenheit. Leander sei ein Kumpel von Melissas Ex-Freund Richard Heinze (23), was die Situation zwischen den beiden schwierig macht. Nichtsdestotrotz gibt sie dem 22-Jährigen eine Chance, um ihn weiter kennenzulernen. Wie fandet ihr Melissa in der ersten Folge von "Die Bachelorette"? Stimmt unten mit ab!

