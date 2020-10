Der Oktober wird heiß! Denn es ist wieder Zeit für Die Bachelorette und Prince Charming. Insgesamt stehen 40 Männer in den Startlöchern, auf der Suche nach ihrer Traumfrau oder ihrem Traummann. In den beiden TV-Formaten wird jeweils um die Aufmerksamkeit von Melissa (24) und Alexander Schäfer gekämpft. Doch im Hinblick auf die Kandidaten stellt sich die Frage: Welcher Cast hat die meisten Hotties? Stimmt am Ende des Artikels mit ab!

Die Anzahl an Kandidaten scheint grenzenlos – und doch haben sie einiges gemeinsam. Unter ihnen tummeln sich Personaltrainer wie Florian Szupories bei "Die Bachelorette" und Sascha Vaegs bei "Prince Charming". Und die beliebteste Frisur unter den Junggesellen? Lange Haare! Die Bachelorette darf sich mit den wilden Mähnen von Alex, Emre und Rouven vergnügen, während Prince Charming Ginos und Jakobs Haarpracht bewundern darf. Auf Sport und Bademoden scheinen fast alle der 40 Datingshow-Boys zu stehen, wenn man sich die Social-Media-Kanäle genauer anschaut. Mehr Haut zeigen aber eindeutig die Jungs von Alexander.

Eines steht fest: Die Auswahl an Männern ist groß. Doch welche Kandidaten kommen bei den Zuschauern besser an? Gebt unter dem Artikel an, welche Show eurer Meinung nach die meisten Hotties hat!

Neue Folgen von "Prince Charming" ab dem 12. Oktober auf TVNOW und ab dem 26. Oktober auf VOX.

TVNOW Die Bachelorette-Kandidaten 2020

TVNOW Der Cast von der zweiten Staffel "Prince Charming"

TVNOW Alexander Gérard, Bachelorette-Kandidat 2020

TV NOW "Prince Charming"-Kandidat Jakob

