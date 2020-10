Baby-News bei Mena Suvari (41)! Die American Pie-Darstellerin und ihr Ehemann Michael Hope heirateten im Oktober 2018 und zeigen sich seitdem regelmäßig verliebt im Netz. Vorher war die US-Amerikanerin bereits mit dem deutschen Kameramann Robert Brinkmann und dem Konzertmanager Simone Sestito verheiratet. Beide Ehen scheiterten jedoch. Nun scheint sie ihren Mister Right in Michael endlich gefunden zu haben. Und ihr Liebesglück wird nun sogar gekrönt: Mena ist nämlich zum ersten Mal schwanger.

Gegenüber People verriet sie die erfreulichen Neuigkeiten und offenbarte, wie glücklich sie sei. "Es ist das, was ich mir seit Jahren gewünscht habe", schwärmte die 41-Jährige. Das Couple habe schon länger versucht, schwanger zu werden und die Hoffnung schon fast aufgegeben. "Ich dachte, ich könnte das nicht mehr", erinnerte sich die Blondine. Als sich ihr Körpergefühl jedoch plötzlich veränderte, habe sie einen Schwangerschaftstest gemacht – er war positiv!

Das Model könne es kaum erwarten, endlich ihr eigenes Kind in den Händen zu halten. Sie muss sich jedoch noch etwas gedulden. Der Geburtstermin liege im Frühling des kommenden Jahres. Sie hat also noch etwas Zeit, sich auf den großen Tag vorzubereiten. "Ich muss noch immer realisieren und akzeptieren, dass mir so etwas Schönes passiert ist", sagt die Beauty.

Getty Images Mena Suvari and Michael Hope im Januar 2018

Getty Images Mena Suvari bei der Premiere von "Book Club"

Getty Images Mena Suvari auf der "American Woman"-Premiere in Los Angeles

