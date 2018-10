Aller guten Dinge sind drei – das dachte sich wohl auch Mena Suvari (39)! Als Chormädchen Heather in der Teenie-Komödie American Pie eroberte die blonde Beauty nicht nur das Herz des Lacrosse-Spielers Oz (gespielt von Chris Klein), sondern auch das vieler Zuschauer. Für das große Revival kehrte die Schauspielerin 2012 zwar nochmals zu ihrer bekannten Rolle zurück, machte sich ansonsten aber rar auf der Leinwand – kein Wunder, denn in ihrem Privatleben hat sich jede Menge getan: Mena hat still und heimlich geheiratet!

Vergangenen Sonntag ließ das Model gegenüber Us Weekly die Bombe platzen. Im Rahmen einer kleinen und sehr intimen Zeremonie schwor sie ihrem Liebsten Michael Hope die ewige Treue. "Ich hatte meine engsten Freunde bei mir. Das hat mir sehr viel bedeutet. Nach all den Höhen und Tiefen, die ich durchlebt habe, ist es irgendwie schön, dass ich mich endlich niedergelassen habe – vor allem an diesem Punkt im Leben". Das Paar lernte sich 2016 während der Dreharbeiten zum Film "I'll Be Home for Christmas" kennen und lieben. Auch gemeinsamen Nachwuchs schließen die Akteure nicht aus. "Ich habe noch ein paar Jährchen, mal sehen", gab sie sich geheimnisvoll.

Für Mena handelt es sich nicht um die erste, sondern bereits um die dritte Ehe. Nach der gescheiterten Beziehung mit dem Kameramann Robert Brinkmann hatte sie auch im zweiten Anlauf mit dem Konzert-Promoter Simone Sestito kein Glück. Ob ihr Michael wohl der Richtige für sie ist? Stimmt ab!

Instagram / menasuvari Mena Suvari und Michael Hope im September 2018

Getty Images Mena Suvari bei der "Book Club"-Premiere in Westwood

Getty Images Mena Suvari auf der "American Woman"-Premiere in Los Angeles

