Mena Suvari (42) im Babyglück! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael Hope habe der American Pie-Star lange versucht, ein Kind zu kriegen, erzählte sie in einem Interview. Im Oktober 2020 gab sie dann die herzerwärmenden News bekannt: Ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen und die Schauspielerin ist erstmals schwanger. Und nun darf die Beauty ihr kleines langersehntes Wunder endlich in den Armen halten: Denn Mena hat einen kleinen Sohn zur Welt gebracht!

Das bestätigte nun ihr Pressesprecher gegenüber dem People-Magazin. Ihr Söhnchen soll Anfang April das Licht der Welt erblickt haben – und trägt den Namen Christopher Alexander Hope. "Sowohl Baby als auch der Mutter geht es wunderbar", hieß es in der Mitteilung. Mena und Michael meldeten sich noch nicht selbst zu Wort. Anscheinend wollen sie ihr Glück vorerst privat genießen.

Mit niedlichen Babybauch-Pics dokumentierte Mena ihre Schwangerschaft im Netz. Deswegen kann man davon ausgehen, dass die frischgebackene Mutter auch bald ein persönliches Update geben wird. Wie findet ihr den Namen ihres Sohnes? Stimmt unten ab!

Getty Images Mena Suvari and Michael Hope im Januar 2018

Instagram / menasuvari Mena Suvari, Schauspielerin

Getty Images Mena Suvari und Michael Hope in Santa Monica, Januar 2018

