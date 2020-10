Sie zeigt wieder, was sie zu bieten hat! Larsa Pippen (46) ist bekannt für ihre knappen Outfits und präsentiert sich gerne freizügig im Netz. Die Beauty wurde durch ihre mittlerweile geschiedene Ehe mit dem US-amerikanischen Basketballspieler Scottie Pippen (55) und durch ihre Freundschaft mit dem Reality-Star Kim Kardashian (39) bekannt. Mittlerweile hat sie selbst zwei Millionen Follower auf Social Media. Jetzt zeigte sich Larsa erneut in einem Hauch von Nichts am Pool.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 46-Jährige vor wenigen Tagen einen Schnappschuss. Sie trägt darauf einen knappen pinkfarbenen Bikini und setzt dabei ihre Kurven in Szene. Dazu schreibt sie: "Ich freue mich, wieder zu Hause zu sein" und benutzt den Hashtag #Miami. Ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen und kommentieren den Beitrag mit vielen Flammen- und Herz-Emojis. Einige wünschen sich sogar einen OnlyFans-Account, um noch mehr sexy Einblicke von Larsa erhaschen zu können.

Möchte die Blondine mit dem Foto von den aktuellen Gerüchten ablenken? Vor wenigen Tagen tauchte in ihrer Instagram-Story der "Too Hot to Handle"-Star Harry Jowsey auf und die Fans vermuteten direkt, dass mehr zwischen den beiden laufen könnte. Der 23-Jährige trennte sich erst vor Kurzem von seiner Freundin Francesca Farago und wäre zumindest wieder auf dem Markt. Als Grund für das Treffen nannten sie "Salsa Tanzstunden".

Instagram / larsapippen Larsa Pippen, Influencerin

Instagram / larsapippen Larsa Pippen, Ex Frau von Scottie Pippen

Getty Images Larsa Pippen im September 2018

