Larsa Pippen (45) trägt einen Hauch von Nichts! Schon einige Male bewies die beste Freundin von Kim Kardashian (39), dass sie ein Fan von knappen Outfits ist: So präsentierte sie sich zum Beispiel kurz nach ihrer Trennung von NBA-Star Scottie Pippen (54) im vergangenen Jahr in einem sexy Kleid. Jetzt zeigte sich die 45-Jährige erneut in einem gewagten Look: Zu Paris Hiltons (38) Halloweenparty kreuzte sie in einem Lendenschurz auf!

Paparazzi erwischten Larsa nun im superkurzen Gladiator-Kostüm! Die vierfache Mutter trug ein schwarzes Oberteil mit tief ausgeschnittenem Dekolleté – und einen passenden Rock, der lediglich ihren Schambereich sowie ihren Po bedeckte. Zu dem offenherzigen Outfit kombinierte sie geschnürte Overknee-Stiefel. Ins Auge sticht auf den Bildern nicht nur viel nackte Haut, sondern auch eine XXS-Tasche – die Larsa offenbar nicht in der Hand tragen wollte und stattdessen an ihren Rock gebunden hatte!

Auch Lele Pons (23) war bei Paris' Party dabei. In modischer Hinsicht stand die Influencerin Larsa in nichts nach: Sie hatte sich als sexy Version des Disney-Charakters Maleficent verkleidet. Dafür kombinierte sie eine Korsage mit knappen Shorts – und trug dazu die obligatorischen Hörner der Hexe auf dem Kopf.

Backgrid / ActionPress Larsa Pippen und Shanina Shaik in Beverly Hills, 2019

SIPA PRESS / ActionPress Larsa Pippen , 2019

Instagram / lelepons Lele Pons als Maleficent, 2019

