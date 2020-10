Welche Verführer sorgen bei den diesjährigen Promipaaren von Temptation Island V.I.P. für schwitzige Hände? Heute Abend ging das Star-Spezial der Fremdflirtshow auf RTL an den Start. Wie schon in den vorherigen Normalo-Staffeln hatten auch die VIPs beim Kennenlernen der 24 Single-Damen und -Herren die Qual der Wahl: Giulia Siegel (45), Willi Herren (45) und Co. mussten sich für jeweils den Solo-Kandidaten entscheiden, den sie am attraktivsten finden. Diese acht Treuetester wurden von den Reality-TV-Stars ausgewählt!

Zunächst durften sich die VIP-Jungs festlegen, welche Lady sie am heißesten finden. Julian Evangelos (28) musste als Erster ran und entschied sich noch recht zögerlich für Maria Bell. Die brünette Ex-Big Brother-Kandidatin ist optisch das Gegenteil von seiner Partnerin Stephanie Schmitz (26). "In dem Mädchen steckt, glaube ich, ein kleiner Teufel", erklärte seine bessere Hälfte anschließend im Interview. Ludwig Heer (39) pickte sich einen ähnlichen Typ Frau raus: die zierliche Einzelhandelskauffrau Natalja. Für seine Giulia nicht verwunderlich: "Er liebt einfach schlanke Frauen." Ballermannstar Willi machte Annabel Anderson zu seiner Favoritin – aus einem einfachen Grund: Er kenne die Schlagersängerin bereits von früheren Events! "Denk dran, der Mann ist verheiratet", warnte Jasmin Herren (41) die 33-Jährige direkt. Fremdflirtexperte Calvin Kleinen ließ sich von zwei besonders beeindruckenden Argumenten überzeugen: den Brüsten von der ehemaligen Schweizer Bachelor-Gewinnerin Sanja Alena.

Doch natürlich durften sich auch die Promimädels ein Objekt ihrer Begierde aussuchen! Ex-Love Island-Beauty Stephie wählte "Temptation Island"-Wiederholungstäter Julien Momm. "Da werden Schweine dabei sein, das sage ich jetzt dir auch noch mal", warnte ihr Freund Julian sie anschließend im Interview. Jasmin ernannte den charmanten Hutträger Martins Patrick zu ihrem Single-Liebling. "Der ist aber auch so ein bisschen Typ Willi in dunkel", urteilte Showkollegin Giulia direkt. Die DJane entschied sich kurz darauf nach einer Zigarettenlänge für den Ältesten in der Runde: den 37-jährigen Unternehmer Benjamin Coors. "Ich glaube, wenn Giulia jetzt Single wäre, wäre das definitiv ein Mann, der in ihr Beuteschema fallen würde", erklärte sich ihr Freund Ludwig die Wahl. Zu guter Letzt durfte sich auch Roxy festlegen, welchen Verführer sie noch näher kennenlernen will: Es wurde Stripper Jay! "Er sieht ein bisschen aus wie ich, aber mehr auch nicht", tat Calvin die Auswahl ab.

