Endlich ist klar, welche Singles in wenigen Tagen auf Temptation Island V.I.P. versuchen werden, die Stars und Sternchen um den Finger zu wickeln! In der Treuetest-Premiere für waschechte Promis treten ab dem 18. Oktober auf RTL Calvin Kleinen und Roxy, Willi (45) und Jasmin Herren (41), Stephanie Schmitz (26) und Julian Evangelos (28), sowie Giulia Siegel (45) und Ludwig Heer (39) an. Die vier Mädels und Jungs treffen in zwei getrennten Villen auf jeweils zwölf flirthungrige Singles – und auch von denen kennt man den einen oder anderen bereits aus dem TV!

Datingshows sind für viele der zwölf Verführerinnen längst kein Neuland mehr. Die 22-jährige Finnja Bünhove kennt der fleißige Promiflash-Leser bereits aus der zweiten Love Island-Staffel 2018. Die Schlagersängerin Annabel Anderson stand in diesem Jahr schon zusammen mit dem Elfenliebhaber Elias im großen Finale von Beauty & The Nerd. Und mit der Österreicherin Sanja Alena ist eine echte Bachelor-Gewinnerin dabei – 2018 bekam sie von Clive Bucher die letzte Rose. Doch auch die Big Brother-Bekanntheit Maria Bell, die Ex-Take Me Out-Teilnehmerin Jenny Hills, die Ex-Bachelor-Schweiz-Kandidatin Julia, die Influencerin Lina Kottutz, das Playmate Nadine, das First Dates-Girl Natalja, die isagistin Nez, die Temptation Island-Wiederholungstäterin Sarah Milewski und die Kellnerin Selina sind mit dabei.

Bei den Herren der Schöpfung sieht es da ganz ähnlich aus: Gleich drei Boys kennt man aus vorherigen "Temptation Island"-Staffeln – den Italiener Filippo Aranzulla, den Kaufmann Benjamin Coors und den Beziehungscoach Julien Momm. Der Veranstaltungsleiter Martins Patrick hatte bereits versucht, Evelyn Burdeckis (32) Herz nach dem Dschungelcamp 2019 zu erobern. Außerdem mit von der Partie sind der Maschinenführer Francesco Pugliese, der Ex-First Dates Hotel-Kandidat und Stripper Jay, der Profisportler Mario Wittmann, der Ex-Bachelorette-Schweiz-Teilnehmer Mattia Gabrieli, der Ausbildungscoach Mustafa, derEx-Krass Schule-Darsteller Nico Kuebek, der Elektroniker Patrick und der Speditionskaufmann Tom Bober.

Alle Infos zu "Temptation Island V.I.P." auf TVNOW.de

TVNOW / Frank Fastner Die zwölf "Temptation Island V.I.P."-Verführer

TVNOW / Frank Fastner Die Promipaare von "Temptation Island V.I.P" mit Angela Finger-Erben

