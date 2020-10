Süße Neuigkeiten von Emily Maynard Johnson (34)! Erst vor wenigen Tagen gab die ehemalige US-Bachelorette bekannt, dass sie ihr fünftes Kind erwartet. Wie weit fortgeschritten ihre Schwangerschaft ist und ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet, verriet sie bislang aber nicht. Doch kaum hat Emily die Baby-News öffentlich gemacht, ist ihr Nachwuchs auch schon auf der Welt: Sie ist wieder Mutter geworden!

Auf Instagram teilte die 34-Jährige ein Video aus dem Krankenhaus, das sie vor und nach der Geburt zeigt. Dazu schrieb sie: "Baby Nummer fünf. Oh himmlischer Tag." Ihr Mann Tyler Johnson teilte ebenfalls einen Clip aus der Klinik – und verriet in diesem Zuge auch gleich das Babygeschlecht: "Es ist ein Mädchen. Willkommen in unserer Welt."

Unter den Posts der beiden häufen sich nun die Glückwünsche. Neben zahlreichen Fans gratulieren dem Paar auch einige Promis zum neuen Baby. "Ich bin so begeistert und überglücklich für euch", schrieb die Influencerin Emily Gemma. "Miss USA" Kristen Jeannine Dalton-Wolfe scheint zudem schon ganz hingerissen von dem kleinen Mädchen zu sein. "Oh mein Gott, sie ist makellos und du auch!", kommentierte sie Emilys Beitrag

Instagram / emilygmaynard Emily Maynard Johnson mit ihrem Mann Tyler und ihren Kindern

Instagram / emilygmaynard Tyler Johnson und Emily Maynard Johnson im Juli 2019 in North Carolina

Getty Images Emily Maynard Johnson, Autorin

