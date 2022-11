Süß! Emily Maynard Johnson teilt Bilder von Söhnchen Jones

Emily Maynard Johnson (36) ist ganz vernarrt in ihren kleinen Sohn! Die einstige US-Bachelorette ist bereits stolze Mutter von fünf Kindern. Zuletzt durften sie und ihr Mann Tyler Johnson 2020 eine kleine Tochter auf der Welt begrüßen – das fünfte gemeinsame Kind des Ehepaares. Anfang des Monats machten dann tolle Neuigkeiten die Runde: Die Autorin brachte still und heimlich ihr sechstes Kind auf die Welt. Jetzt teilte Emily entzückende Schnappschüsse ihres Sprösslings!

In mehreren Instagram-Storys postete die Autorin am vergangenen Samstag zwei niedliche Bilder von Söhnchen Jones: Auf einer der Aufnahmen ist zu sehen, wie der Kleine – eingekuschelt in einer Decke – auf der Brust seiner Mama liegt und sie mit großen Augen anschaut. "Ich bin von ihm besessen", schrieb Emily zu dem Bild. Doch wie die nächste Story der TV-Bekanntheit zeigt, dauerte es nicht lange und John schlief in den Armen seiner Mama ein.

"Ich bin so dankbar, aber ich bin immer noch auf dem Weg, alles zu verarbeiten. Und ich muss darauf vertrauen, dass sich alles zum Guten wendet", erzählte die frischgebackene Sechsfach-Mama gegenüber People – denn ihr Sohn wurde mit dem Downsyndrom geboren. "Ich stand unter Schock. [...] Und ich habe mich geweigert, es zu glauben. Ich wollte ihn einfach nur im Arm halten und hoffen, dass alles in Ordnung ist", berichtete Emily zudem von ihrer Erfahrung nach der Geburt.

Instagram / emilygmaynard Emily Maynard Johnsons Sohn Jones

Instagram / emilygmaynard Emily Maynard Johnson und ihre Familie im November 2022

Instagram / emilygmaynard Emily Maynard Johnsons Sohn Jones

