Emily Maynard Johnson (34) gibt neue Details über ihr Baby preis! Erst vor wenigen Tagen verzückte die ehemalige US-Bachelorette mit diesen zuckersüßen Nachrichten: Ihre Tochter erblicke das Licht der Welt. Somit ist die 34-Jährige mittlerweile fünffache Mutter. Viele Infos über das Baby bekamen die Fans aber nicht – bis jetzt! Emily verrät nicht nur den Namen ihrer Kleinen, sondern teilt auch das erste Baby-Pic.

Auf Instagram richtet die Blondine rührende Worte an das jüngste Mitglied ihrer Familie. "Willkommen auf der Welt, Magnolia Belle Johnson", schreibt Emily. Das Neugeborene sei die perfekte Ergänzung für die Familie und Magnolia Belles Brüder und Schwestern seien schon total vernarrt in das Baby. "Ich bin so glücklich, dass Gott mich als deine Mama ausgewählt hat." Dazu postet die Ex-Kuppelshow-Kandidatin ein Bild, auf dem sie die kleine Maus in einem Krankenhausbett auf dem Arm hält.

Über die Namenswahl ist ihre Community mehr als begeistert. "Sie ist wunderschön und ich liebe ihren Namen", schreibt eine Userin total aus dem Häuschen in der Kommentarspalte. Auch andere Abonnenten pflichten dem Kommentar bei: "Du suchst die besten Namen aus."

Instagram / emilygmaynard Magnolia Belle, die Tochter von Emily Maynard Johnson

Instagram / emilygmaynard Emily Maynard Johnson mit ihrem Mann und ihren Kindern

Instagram / emilygmaynard Tyler Johnson und Emily Maynard Johnson

