Jordyn Woods (23) schmeißt sich für ihren Abend mit Karl-Anthony Towns in Schale! Nachdem das Model aufgrund seines Streits mit dem Kardashian-Jenner-Clan eine harte Zeit durchmachen musste, scheint es dafür nun für die 23-Jährige umso besser zu laufen: Sie darf sich nicht nur über die Kooperation mit einem angesagten Modeunternehmen freuen, sondern ist auch frisch verliebt: Der Basketballer Karl-Anthony hat es ihr schwer angetan. Deswegen nahm sie ihn nun zu einem Geschäftsessen mit und schlüpfte dafür in ein ultrasexy Kleid!

Am Donnerstag erwischten Paparazzi die Brünette auf dem Weg zu einem Restaurant in West Hollywood und dürften sich über ihren Anblick ziemlich gefreut haben: Jordyn präsentierte sich nämlich in einem schulterfreien Leo-Dress in Pink. Unter dem aufreizenden Outfit war offenbar kaum noch Platz für Unterwäsche, weshalb sie ihren BH einfach zu Hause gelassen hatte. Den Look rundete sie mit einer silbernen Handtasche, einer farblich dazu passenden Halskette und Sandalen ab.

Wie The Sun berichtet, konnte Jordyn das Essen anschließend nicht nur mit ihren Business-Partnern, sondern auch mit ihrem Liebsten Karl-Anthony genießen. Vor Ort posierten die beiden dann noch einmal gemeinsam für die Fotografen – dabei war kaum zu übersehen, wie glücklich sie miteinander sind: Die beiden schauten sich erst ganz verliebt in die Augen und setzen dann zu einem Kuss an!

MEGA Jordyn Woods im Oktober 2020

MEGA Jordyn Woods in West Hollywood, 2020

Instagram / karltowns Karl-Anthony Towns und Jordyn Woods im September 2020

