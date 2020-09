Jordyn Woods (23) macht es offiziell! Im vergangenen Jahr lief es für das Instagram-Model nicht gerade rund. Sie hatte etwas mit dem damaligen Freund von Khloé Kardashian (36) Tristan Thompson (29) – Jordyn war damals die beste Freundin von Khloés Schwester Kylie Jenner (23). Seitdem ist sie im Hause des KarJenner-Clans nicht mehr gerne gesehen. Vor einigen Tagen machten Gerüchte um eine neue Liebe die Runde: Die Beauty soll mit dem Basketballer Karl-Anthony Towns anbandeln. Und tatsächlich! Jordyn macht ihre Beziehung jetzt öffentlich – samt süßen Pärchenpics.

Auf Instagram teilt Jordyn am vergangenen Wochenende eine Bilderreihe, die ihren Fans keine Zweifel mehr lässt: Sie ist wieder glücklich vergeben. Vor einer traumhaften Strandkulisse posiert das Liebespaar am Meer. Auf einer Aufnahme umarmt Jordyn den NBA-Star liebevoll, während beide verträumt in entgegengesetzte Richtungen blicken. Eine weitere Aufnahme zeigt die beiden kuschelnd im Sand sitzen. "Ich habe dich gefunden, danach habe ich zu mir selbst gefunden", betitelt sie den Beitrag.

Auch Karl-Anthony will der ganzen Welt zeigen, wie happy er mit der neuen Frau an seiner Seite ist. Auf seinem Insta-Profil postet er genauso wie seine Liebste einige Fotos im gleichen Setting. Der Sportler schreibt dazu diese poetischen Zeilen: "Es gibt dunkle Zeiten im Leben und es gibt Lichter. Du bist eines der Licher – das Licht aller Lichter."

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods im September 2020

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods und Karl-Anthony Towns im September 2020

Instagram / jordynwoods Karl-Anthony Towns und Jordyn Woods

