Großer Schock für Rainer Langhans (80)! Eigentlich ist der Schauspieler vor allem durch seinen unkonventionellen und unbeschwerten Lebensstil bekannt. Als einstiges Mitglied in der Kommune 1 mauserte er sich zu einer Hippie-Ikone in Deutschland und nahm im Jahr 2011 sogar am Dschungelcamp teil. Doch jetzt ging der Autor mit furchtbaren Nachrichten an die Öffentlichkeit, die seine Gesundheit betreffen: Rainer hat Krebs!

Wie Bild berichtete, habe der 80-Jährige laut seinen Angaben vor sechs Wochen zunächst Schmerzen beim Urinieren gespürt. "Bei der Untersuchung in der Klinik fanden die Ärzte den Tumor. Er ist aggressiv und unheilbar", teilte der Filmemacher die Schock-Diagnose mit. Es handle sich um Prostata-Krebs, weswegen sich Rainer nun einer "chemischen Kastration" unterziehen müsse. "Ich habe eine Dreimonats-Spritze bekommen. Dadurch verlangsamt sich das Wachstum und das Streuen des Tumors", erklärte er.

Der einstige Reality-TV-Kandidat sei nicht überrascht, dass es sich gerade um Prostata-Krebs handle. "Die Prostata verweist auf Sexualität. Da habe ich ja einiges ausprobiert. Jetzt bekomme ich wohl so etwas wie die letzte Ölung", vermutete Rainer. Doch vor dem Tod fürchte er sich trotz der schlimmen Diagnose nicht. "Ich habe keine Angst vor dem Tod, nur vor Schmerzen und einem Dahinsiechen", meinte Rainer.

Rainer Langhans, Schauspieler

Rainer Langhans, Hippie-Ikone

Rainer Langhans, Autor

