Prostatakrebsdiagnose: Wie geht es Rainer Langhans heute?

Rainer Langhans (83) bekam vor über drei Jahren eine schreckliche Diagnose gestellt: unheilbarer Prostatakrebs. Im Interview mit Apotheken Umschau gibt das ehemalige Mitglied der Kommune I in Berlin nun nach einiger Zeit mal wieder ein Update zu seinem Gesundheitszustand. "Der Krebs hat mich noch gesünder gemacht. Und das ist nicht nur meine Einbildung. Auch die Ärzte sagen: 'Sie sind biologisch jünger'", berichtet der TV-Star total stolz. Er fühle sich bestens – durch die Krankheit habe er gelernt, das Leben so richtig zu schätzen.

Auch seine Spiritualität habe ihm im Umgang mit seiner Erkrankung sehr geholfen. "Durch sie habe ich zum Glück schon ein bisschen über den Körper hinausschauen dürfen – etwas Sterben üben können. Für mich war der Krebs daher ein unglaubliches Angebot: Lass den Körper immer wieder los und lebe richtig", erklärt die Hippie-Ikone. Auch wenn er unheilbar krank ist, genieße er das Leben und mache nur das, worauf er Lust habe.

Seit mehr als 40 Jahren lebt Rainer schon in einer Kommune mit drei Frauen. Er fühle sich in seinem Leben angekommen. Auch hier habe ihm der Krebs eine Art Hinweis gegeben. "Du musst noch mehr sterben üben, weil du bald so weit bist", erklärt der Dschungelcamp-Star aus der Staffel von 2011 abschließend.

Getty Images Rainer Langhans bei der "Das Wilde Leben"-Premiere in München im Januar 2007

Getty Images Rainer Langhans im Januar 2011

