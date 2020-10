Heute Abend ist es endlich so weit: Die beliebte Rateshow The Masked Singer geht in die nächste Runde! In der dritten Staffel wird sich ein neues Rateteam den Kopf darüber zerbrechen, welche Stars unter den zehn Verkleidungen stecken könnten: Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) plus ein wechselndes Mitglied pro Show. Sowohl die Moderatorin als auch der Comedian haben bereits selbst an dem Format teilgenommen. Wenn sie in dieser Staffel mitgemacht hätten – welches Kostüm hätten sie sich wohl ausgesucht?

"Ich hätte definitiv nicht das Nilpferd genommen – weil auf Spitzen tanzen kann ich nicht so gut", witzelte Sonja bei der ProSieben-Pressekonferenz zur neuen Staffel. "Ich denke, es wäre bei mir geworden... das Skelett hätte ich schon toll gefunden, aber das ist so schwer! Weil, nach meiner Erfahrung muss man sich auch richtig gut bewegen können, von daher wär's dann doch die Katze gewesen", erklärte die 52-Jährige weiter. Und wie sieht es bei Bülent aus? "Ganz klar Skelett", stellte der 44-Jährige klar. Der schaurige Nachfolger seines Engelskostüms sei sein absoluter Liebling.

Dass Sonja und Bülent in dieser Ausgabe nicht unter den aufwendigen Tarnungen stecken, ist klar. Doch welcher Promi könnte stattdessen mit am Start sein? Für den Anubis hatte die Dschungelcamp-Moderatorin bereits diese vorläufige Idee: "Das könnte ein Koch sein! Wie wär's jetzt, keine Ahnung, mit Steffen Henssler (48)? Oder hier, der Mälzer (49) – obwohl, der passt da, glaube ich, nicht mehr rein... Sorry, Tim!", scherzte sie bei der Pressekonferenz.

© ProSieben/Marc Rehbeck. "The Masked Singer"-Katze

© ProSieben/Marc Rehbeck Das "The Masked Singer"-Skelett

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Anubis

