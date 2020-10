Diese Promi-Lady setzt sich für mehr Selbstliebe ein! Die Influencerin Natalie Stommel (32) hat es sich zum Ziel gemacht, sich auf Social Media für mehr Realität einzusetzen. Offen und ehrlich berichtete sie über ihre Essstörung vor zwei Jahren. Zu ihrer schlimmsten Zeit wog sie unter 40 Kilo. Zwei Jahre später hat sie ohne Hilfe wieder zugenommen und fühlt sich damit richtig wohl. Und das stellte Natalie mal wieder unter Beweis!

Auf Instagram postete die Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin eine Collage. Auf der linken Seite sieht man ihren knackigrn, runden Po, den von außen mit ihren Händen straff zieht. Auf der rechten Seite zeigt sie ihre natürlichen Dellen: Mit einem Strahlen im Gesicht präsentiert sie ihre Cellulite. Dazu schreibt sie, dass laut einer Studie 85 bis 98 Prozent der Frauen dagegen "kämpfen" würden. Das Verb kämpfen würde sie aber nur benutzen, weil das Thema Orangenhaut immer noch so verteufelt werden würde. Sie möchte klarstellen: "Dabei ist es lediglich ein ästhetischer Makel, der manche Frauen mehr, manche weniger betrifft. Cellulite ist aber dennoch kein Zeichen für Faulheit oder Unsportlichkeit."

Ihre Follower sind begeistert von den natürlichen Bildern der 32-Jährigen. So schreibt jemand unter dem aktuellen Post: "Ich liebe deine Seite! Du verbreitest eine super Message und strahlst so viel Liebe aus." Ein anderer kommentiert: "Ich feier dich so!"

Instagram / natalie_stommel Natalie Stommel, Influencerin

Instagram / natalie_stommel Influencerin Natalie Stommel

Instagram / natalie_stommel Natalie Stommel

