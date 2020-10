Trixi Giese (20) ist zurzeit ziemlich unglücklich. Das gibt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin auf ihrem Social-Media-Account nun ganz offen preis. Mit Tränen in den Augen spricht die Blondine darüber, dass es ihr derzeit gar nicht gut geht. Woran das im Detail liegen könnte, behält sie zwar für sich. Eine Folge ihres Gemütszustandes teilt sie aber mit ihren Followern: Trixi hat in den vergangenen Monaten stark abgenommen und ist darüber überhaupt nicht begeistert.

"Ganz viele schreiben mir seit ein paar Monaten, dass ich extrem viel abgenommen habe und ganz viele fragen nach Tipps", sagt die Wahl-Berlinerin in ihrer Instagram-Story. Dann klärt sie ihre häufig jüngeren Follower schnell auf: "Ich muss ehrlich sagen, dass das nicht komplett gesund ist!" Sie habe in der vergangenen Zeit wenig Appetit gehabt und deshalb deutlich an Gewicht verloren.

Trixis Freunde waren es, die sie auf ihre schwindenden Kilos ansprachen – und erst dadurch realisierte sie den ungewollten Gewichtsverlust so richtig. Sie versuche jetzt wieder, jeden Tag drei Mahlzeiten zu sich zu nehmen, auch wenn ihr das nicht immer leicht falle. "Aber mir geht es gesundheitlich gut", betont die Influencerin.

Instagram / trixigiese Model Trixi Giese

Instagram / trixigiese Trixi Giese 2020 in Berlin

Instagram / trixigiese Trixi Giese, Ex-GNTM-Kandidatin

