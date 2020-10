Wird es im Hause Kusmagk bald noch voller? Peer (45) und Janni (30) krönten vor drei Jahren ihr gemeinsames Glück mit ihrem Sohn Emil-Ocean (3). Die Familienplanung war nach seiner Geburt aber nicht abgeschlossen: Im vergangenen Jahr erblickte Töchterchen Yoko (1) das Licht der Welt und sorgt seitdem mit ihrem großen Bruder für ordentlich Trubel in der Familienbande. Können sich die beiden Eltern womöglich noch ein Geschwisterchen für ihre Kids vorstellen?

In einer Instagram-Gesprächsrunde stellte sich Janni vor wenigen Tagen den Fragen ihrer Follower. Ein User wollte dabei wissen, ob sich das Paar noch weiteren Nachwuchs wünscht. "Ja, wie könnten es uns gut vorstellen", gestand die Surferin. Allerdings sei momentan noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen, um ein drittes Kind in die Welt zu setzen. "Jetzt gerade ist irgendwie zu viel los", erklärte sie. Auf der anderen Seite wollte sie aber auch vermeiden, dass der Altersunterschied zu Emil-Ocean und Yoko zu groß werden würde.

Dann wird es früher oder später also eng im Schlafzimmer der Kusmagks! Denn wie Janni ihren Followern im Sommer strahlend verkündete, hatten Peer und sie sich ein Bett für die komplette Rasselbande angeschafft. "Wir bekommen jetzt endlich am Samstag unser erstes Familienbett und ich bin schon so aufgeregt, das wird so cool!", freute sich die zweifache Mutter.

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern auf Sylt, Mai 2020

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk in Frankreich

