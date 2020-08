Ihr Urlaub ist zwar gerade erst vorbei – nun steht für die Kusmagks aber in ihrem eigenen Heim ein kleiner Tapetenwechsel an! Nach ihrem Aufenthalt auf Sylt meldet sich Surferin Janni Kusmagk (29) wie versprochen bei ihren Fans zurück. Dabei wartet auf die Follower aber nicht nur eine Zusammenfassung ihrer Reise – sondern auch Neuigkeiten aus dem Familienalltag mit Ehemann Peer Kusmagk (45), Sohnemann Emil-Ocean (3) und Töchterchen Yoko (1)!

In diesen Instagram-Storys strahlt Janni bis über beide Ohren. Der Grund: "Wir bekommen jetzt endlich am Samstag unser erstes Familienbett und ich bin schon so aufgeregt, das wird so cool!", freut sich die einstige Adam sucht Eva - Promis im Paradies-Teilnehmerin. Zwar sei das stolze 3,20 Meter große Möbelstück noch nicht komplett geliefert worden – sobald alles steht, wolle sie ihrer Community aber gleich einen Einblick ins neue Schlafzimmer gewähren!

Die Kusmagks sind mit ihrem geteilten Ehebett nicht die Einzigen: Auch Sarah Kulka und ihr Mann haben ihre Decke längst nicht mehr nur für sich – ihre beiden Töchter Matilda und Annabell schlafen bei ihnen. Und trotz Kritik steht das Model nach wie vor zu dieser Entscheidung!

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk im August 2020

Instagram / janniundpeer_kusmagk Peer Kusmagk, Influencer

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk, Influencerin

