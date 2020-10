Oh là là, dieses Outfit dürfte für Schnappatmung sorgen! Schon seit über 20 Jahren steht Verona Pooth (52) nun in der Öffentlichkeit. Von der einstigen Ulknudel hat sie sich allerdings längst zur erfolgreichen Businessfrau entwickelt. In einer anderen Hinsicht hat sich die Brünette allerdings kaum verändert: Sie kann immer noch ein makelloses und jugendliches Aussehen vorzeigen. Und ihren knackigen Körper setzt Verona auch nur zu gerne in Szene: Sie präsentiert sich jetzt in einem sexy Leder-Schnallen-Look!

Ob sich die Zuschauer bei diesem Outfit noch auf die Show konzentrieren können? Verona ist am Mittwoch in der Sendung "Weißt du noch... Die 90er-Show" zu sehen – und dafür hat sie sich ganz schön in Schale geschmissen. Auf Instagram zeigte sie ihrer Community schon mal vorab ihr heißes TV-Outfit: In hautengen Lederleggins, Lack-High-Heels, einem transparenten Top und einer Corsage in Schnallen-Optik posierte sie sexy für die Kamera.

Klar, dass die Fans unter dem Posting regelrecht ausrasten: "Was ist das denn für ein sexy Outfit?", schwärmt eine Userin unter dem Beitrag. "Deine tolle Figur kommt fantastisch zur Geltung. Absolute Traumfrau", kommentiert ein weiterer Follower anerkennend.

Instagram / verona.pooth Verona Pooth im September 2020

Getty Images Verona Pooth, TV-Ikone

Instagram / verona.pooth Verona Pooth auf Mallorca im August 2020

