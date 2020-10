Ist das Alpaka nicht nur auf der Bühne, sondern auch im echten Leben ein Influencer? Auf jeden Fall sorgte der Auftritt für eine Überraschung, denn vor der Auftaktshow war nicht klar, ob unter der Kostümierung ein Mann oder eine Frau steckt. "The Masked Singer"-Ratefuchs Bülent Ceylan (44) tippte zuvor auf einen Rapper, doch nach der ersten Performance war klar: Das Alpaka muss eine Frau sein. Nun vermuten viele Zuschauer sogar, dass sich eine blonde YouTuberin hinter dem Alpaka verbergen könnte!

Die Mehrheit der User vermutet, dass hinter der Alpaka-Maske Dagi Bee (26) steckt. Dieser Meinung sind beim ProSieben-Tippspiel aktuell 31,2 Prozent. Aber was spricht für den Webstar? Der offensichtlichste Hinweis ist, dass das Alpaka im Einspieler ein YouTube-Video aufnimmt und Bilder auf Instagram postet. Außerdem betont das flauschige Getier im Clip, dass es gerne Burger ist. Und Dagis Vorliebe für diese Speise ist bekannt. Sogar nach ihrem zweiten Jawort in Las Vegas gingen Dagi und ihr Mann Eugen Kazakov (26) Burger essen.

Darüber hinaus steckt das Alpaka verschiedene Länderfähnchen in die Burger. Und Eugen überrascht seine Frau Dagi alljährlich zu ihrem Geburtstag mit einem Trip in eine andere Stadt. Welche Hinweise gibt es noch? In dem Indizien-Video färbt die Figur Spaghetti blau und rot. Wer Dagi kennt, weiß dass die 26-Jährige in der Vergangenheit die Farbe ihre Haare immer wieder veränderte: Die Düsseldorferin überraschte ihre Fans auch schon mit dunkler Farbe – für kurze Zeit war ihr Schopf sogar lila.

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Alpaka

Dagi Bee, YouTuberin

Dagi Bee im Februar 2016

