Es wird bereits ordentlich gerätselt! Nächste Woche startet endlich die dritte Staffel von The Masked Singer und wieder geht es darum, zehn verkleidete Promis zu erraten. In der neuen Ausgabe werden dieses Mal statt Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) Bülent Ceylan (44) und Sonja Zietlow (52) im Rateteam sitzen. Und der Komiker wurde seinem Job als Ratefuchs auch schon gerecht und gab einen ersten Tipp ab!

Während einer Pressekonferenz des Senders ProSieben zur dritten Staffel der Show wurden alle zehn Kostüme präsentiert. Beim Alpaka hatte der 44-Jährige direkt ein paar Ideen: "Guck mal, der hat doch so ne Tasche – das haben nur Kanacken an. So ne Tasche, so ne Bauchtasche. Dann könnte es entweder Apache, Capital Bra (25) oder Kaya Yanar (47) sein", riet er munter drauf los. Sonja hingegen wusste noch nicht, wen sie unter der flauschigen Kostümierung vermuten könnte. Denn vorab müsse sie noch eine Frage für sich klären: "Ist es ein Mann oder eine Frau?"

Aber welchen Star würde die Moderatorin generell gerne auf der "The Masked Singer"-Bühne erleben? "Ja, also ich hätte gerne Robbie Williams (46), bitte einmal – notiert?", witzelte sie bei der Pressekonferenz.

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Alpaka

ActionPress Sonja Zietlow im Juli 2016 in München

ActionPress Bülent Ceylan als "Masked Singer"-Engel

