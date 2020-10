Mit über zwei Millionen Followern auf TikTok ist Nika Sofie (18) ein echter Star auf Social Media. Neben Tanzclips produziert sie außerdem Videos für ihren YouTube-Kanal und ist auf Instagram aktiv. Dort gibt die Influencerin ihren Fans immer wieder private Einblicke in ihr Leben – so wie vor Kurzem: Die 18-Jährige präsentierte stolz ihrer Community ihr frisch gestochenes Tattoo. Doch was sagt ihr Freund Nathan Goldblat (20) zu dem neuen Accessoire? Promiflash hat da mal nachgehakt.

Im Promiflash-Interview verrät Nathan: "Ich finde, es ist etwas groß. Man hätte es ein bisschen feiner stechen können, aber es ist sehr schön." Mittlerweile zieren damit insgesamt drei Tattoos die Haut des Webstars. Zwei Weitere befinden sich unter ihrer Brust sowie auf ihrem Unterarm. Freund Nathan ist nur wichtig, dass es nicht zu viel auf dem Körper der YouTuberin wird. Aber auch der Schauspieler könnte sich vorstellen, Farbe unter seine Haut zu bringen. "Ich habe auch vor, mich irgendwann mal zu tätowieren", erzählt er weiter im Promiflash-Gespräch.

Ihre Fans auf Instagram feiern das neue Tattoo. Sie schreiben unter anderem "Mega-schön", "Voll das schöne Tattoo" oder "Ich liebe es" unter das Bild. Doch kann sich die Beauty noch weitere Tattoos vorstellen? Es scheint, als hätte der Internet-Star gefallen an der Körperkunst gefunden. Promiflash verrät sie, dass bereits weitere Motive in Planung sind: "Einen Satz, den ich sehr schön finde, wäre 'She's art'. Der Satz hat auch eine schöne Bedeutung." Diesen oder einen anderen Spruch möchte sich die TikTokerin vielleicht schon bald auf ihr Schlüsselbein tätowieren lassen.

Instagram / nikasofie Nika Sofie, TikTok-Star

YouTube/ Nathan Goldblat Die Webstars Nika Sofie, Maribel und Nathan Goldblat

Instagram / nikasofie YouTuberin Nika

