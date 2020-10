Nika Sofie feiert ihre Netz-Erfolge mit einem besonderen Projekt! Die deutsche Influencerin begeistert in den sozialen Medien eine riesengroße Fangemeinschaft: Auf der Plattform TikTok verfolgen bereits mehr als zwei Millionen Anhänger die Clips der 18-Jährigen – und auch auf Instagram steht sie kurz davor, eine Million Follower zu knacken. Doch was plant die hübsche Blondine, um diesen Meilenstein in ihrer Social-Media-Karriere zu feiern? Im Promiflash-Interview gab Nika jetzt einen Einblick in ihre Pläne...

"Ich habe tatsächlich schon eine riesengroße Verlosung geplant", betonte Nika gegenüber Promiflash und sprach eine riesengroße Überraschung an: "Es steht noch nicht zu 100 Prozent fest, aber es ist geplant, dass ich anlässlich der eine Million Follower meinen ersten Song rausbringe." Die 18-Jährige freue sich schon jetzt auf das fertige Lied und hoffe sehr, dass das Musikstück rechtzeitig fertig werde. "Wir arbeiten schon seit Monaten daran – und der wird so geil", schwärmte der Social-Media-Star.

Neben Nika ist auch ihr Freund Nathan Goldblat (20) supererfolgreich im Netz – an Konkurrenz sei bei den beiden allerdings nicht zu denken. "Wir batteln uns natürlich nicht", stellte die 18-Jährige klar und erklärte: "Wir unterstützen uns gegenseitig. Ich meine, wir produzieren für seinen Kanal und für meinen Kanal Videos."

Anzeige

Instagram / nikasofie TikTok-Star Nika Sofie im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / nikasofie Nika Sofie im September 2020

Anzeige

Instagram / nikasofie Nika Sofie im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de