Kriselt es etwa zwischen den Social-Media-Stars Nathan Goldblat (21) und Nika Sofie (19)? Die zwei deutschen TikTok-Persönlichkeiten gelten schon lange als absolutes Traumpaar der Szene. Seit über zwei Jahren sind die Webvideoproduzenten bereits glücklich zusammen – trotz Fernbeziehung lief es immer super zwischen den Turteltauben. Gerade ist vielen ihrer Follower aber ein verdächtiges Detail aufgefallen: Nika hat viele gemeinsame Fotos mit Nathan von ihrem Profil gelöscht!

Wo vor Kurzem noch einige süße Turtelaufnahmen der beiden zu finden waren, sind auf Nikas Instagram-Account fast nur noch Selfies oder Bilder mit Freundinnen zu sehen. Aus irgendeinem Grund scheint sich die angehende Sängerin dazu entschieden zu haben, ihre bessere Hälfte dort nicht mehr in Erscheinung treten zu lassen. Aber warum? Die Fans haben da ihre Vermutung! Allein unter dem letzten Schnappschuss der Rothaarigen häufen sich die besorgten Nachrichten wie: "Alles gut bei euch? Bist du noch mit Nathan zusammen?"

Bisher ignoriert die Influencerin die Fragen und auch Nathan hat sich noch nicht zu einer Reaktion hinreißen lassen. Auf dem Profil des Schauspielers hat sich ohnehin kaum etwas verändert: Dort sind noch alte Pärchenaufnahmen des Couples online. Erst am 11. Juni schwärmte er unter einem Post noch von seiner Freundin: "Ich liebe dich und will dir sagen, dass ich so dankbar bin, dass du mir so sehr vertraust." Was glaubt ihr: Ist an den Gerüchten was dran? Stimmt ab!

Nathan Goldblat, 2020

Nathan Goldblat und Annika Sofie im Urlaub

Nika Sofie, TikTok-Star

