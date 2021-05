Nika Sofie (19) meldet sich mit einem Gesundheitsupdate zurück! Die Influencerin hatte sich in den vergangenen Monaten durch die soziale Plattform TikTok einen großen Namen gemacht. Dort folgen ihr über 2,2 Millionen Fans, die sie täglich mit lustigen Videos begeistert. Auch auf Instagram lässt sie ihre Follower fleißig an ihrem Alltag teilhaben. Jetzt hat Nika allerdings wenig erfreuliche Nachrichten zu verkünden: Sie liegt in einer Klinik!

"Ich bin ins Krankenhaus gekommen, weil ich starke Bauchschmerzen habe und es beim Laufen, Sitzen und [...] sogar beim Ausatmen megaweh tut", gestand die 19-Jährige kürzlich auf ihrem Instagram-Account. Leider wissen anscheinend auch die Ärzte nicht so wirklich, was der Grund für die Beschwerden sein könnte. Vorerst bekomme sie deshalb eine Schmerztherapie. "Es geht mir gerade auf jeden Fall besser als gestern", gab sich Nika positiv gestimmt.

Ihr Freund Nathan (21), mit dem die TikTokerin schon seit fast drei Jahren in einer Beziehung ist, meldete sich nach den Geschehnissen ebenfalls zu Wort. "Mein Pups musste heute ins Krankenhaus und bleibt da jetzt bis Montag", schrieb der Krass Klassenfahrt-Darsteller in seiner Instagram-Story und forderte seine Fans dazu auf, ihr eine gute Besserung zu wünschen.

Anzeige

Instagram / nikasofie Nika Sofie im Mai 2021

Anzeige

Instagram / nathan.goldblat Nika Sofie mit ihrem Freund Nathan

Anzeige

Instagram / nikasofie Nika Sofie, TikTok-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de