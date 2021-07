Traurige Nachrichten von YouTube-Star Nathan Goldblat (21) und TikTok-Sternchen Nika Sofie (19). Die Social-Media-Berühmtheiten haben nicht nur beruflich die gleichen Interessen, sondern waren seit über zwei Jahren auch ein glückliches Pärchen. Zuletzt kamen allerdings Spekulationen auf, dass es zwischen den Krass Klassenfahrt-Darstellern mächtig kriseln soll. Der Grund: Sie löschten jegliche Paar-Pics im Netz. Eine Trennung wollten die zwei allerdings nicht bestätigen – bis jetzt. Nathan und Nika machen ihr Liebes-Aus offiziell.

"Dadurch, dass wir die Beziehung in die Öffentlichkeit gezogen haben, sind wir euch ein Statement schuldig. Bisher haben wir uns noch nicht bereit gefühlt, was zu sagen", beginnt die 19-Jährige auf ihrem TikTok-Account. Kurz darauf stellt sie das klar, was ihre Community längst geahnt hat: "Nathan und ich sind nicht mehr zusammen – schon seit einigen Wochen." Was der Web-Bekanntheit besonders wichtig ist: Nathan und sie seien im Guten auseinandergegangen. Sie hätten sogar noch Kontakt zueinander.

Auch der 21-Jährige hat sich auf der LipSync-Plattform zur Trennung geäußert und das Ganze folgendermaßen zusammengefasst: "Kurz und knapp: Annika und ich sind nicht mehr zusammen. Ich wünsche ihr nur das Beste." Nathan erwarte sich nun von seinen Fans, dass sie das Liebes-Aus akzeptieren und auf weitere Kommentare zu dem Thema verzichten.

Instagram / nathan.goldblat Nathan Goldblat und Annika Sofie im Urlaub

Instagram / nathan.goldblat Nathan Goldblat und Nika Sofie

Instagram / nikasofie Die YouTuber Annika Sofie und Nathan Goldblat

