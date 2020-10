Den Gegnern von Pseudowissenschaften ist ein wichtiger Vertreter verloren gegangen: Der Illusionist James Randi ist tot. Der gebürtige Kanadier dürfte hierzulande vor allem durch die Netflix-Doku "An Honest Liar" Bekanntheit erlangt haben: Der Streifen behandelt wichtige Stationen in seinem Leben, beispielsweise verschiedene Meilensteine seiner Zauberkunst oder wie er als Skeptiker unter anderem die Skeptics Society gründete – deren Ziel es ist, wissenschaftliches Denken zu fördern. Nun ist "The Amazing Randi", wie sich der Zauberkünstler selbst nannte, im Alter von 92 Jahren verstorben.

Die traurige Neuigkeit teilte die Randi Foundation am Mittwoch auf Twitter mit: "Wir sind bestürzt darüber bekannt geben zu müssen, dass James Randi am Dienstag aus altersbedingten Gründen verstorben ist." Berühmte Magier wie Penn Jillette gedachten Randis bereits auf Social Media: "Auf Wiedersehen, James Randi – meine Quelle der Inspiration, Mentor und guter Freund. Wir werden dich für immer lieben." Der Verstorbene, der seine Homosexualität erst mit 81 Jahren öffentlich machte und nach der Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe seinen Partner heiratete, machte sich auch durch seine Eine-Million-Dollar-Herausforderung einen Namen. Innerhalb derer versprach er denjenigen, die paranormale Fähigkeiten unter objektiven Bedingungen belegen können, die Million.

Randi war zudem ein großer Kritiker von Uri Geller (73). Dieser behauptete stets, paranormale Fähigkeiten zu haben – Randi unterstellte ihm jedoch, dass er sich gewöhnlicher Zaubertricks bediene. Der TV-Mentalist versuchte ihn daraufhin mehrmals zu verklagen, die zuständigen Gerichte wiesen die Klagen auf Unterlassung aber stets ab. Der Einladung zur Eine-Million-Dollar-Herausforderung kam Geller außerdem nicht nach.

Getty Images James Randi, Illusionist

Getty Images James Randi im Jahr 2014

Getty Images Uri Geller, Illusionist

