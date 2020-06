Große Mamafreuden bei Jessie Cave (33)! Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle der Gryffindor-Schülerin Lavender Brown in "Harry Potter und der Halbblutprinz" einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Der Filmstar hat bereits zwei gemeinsame Kinder mit ihrem Freund Alfie Brown. Ihr fünfjähriger Sohn namens Donnie und ihre dreijährige Tochter mit dem Namen Margot dürfen sich jetzt auf ein weiteres Geschwisterchen freuen: Jessie verkündete jetzt ihre dritte Schwangerschaft!

In einem Instagram-Post enthüllte die 33-Jährige, dass sie noch ein Kind erwartet. "Oops I did it again", schrieb die Zweifach-Mama unter das Foto, auf dem sie mit süßen Zöpfen, einem gelb-weiß gestreiften Top und einem blau-weiß gepunkteten Röckchen lässig posiert. Dabei legt die Brünette ihre Hand sanft auf ihren Babybauch, der bereits eine richtige Wölbung aufweist! Fallende Blätter, die Jessie dem Kommentar hinzufügte, spielen wohl darauf an, dass der Knirps im Herbst dieses Jahres das Licht der Welt erblicken soll.

Der Partner des Harry-Potter-Stars teilte seine Vaterfreuden auch öffentlich mit. Auf Instagram veröffentlichte er das Ultraschallbild seiner Freundin und verkündete damit seinen Followern die frohe Botschaft. "Ich freue mich, meine bevorstehende Sterilisation anzukündigen", scherzte der Comedian auf Social Media.

ActionPress / Sipa Press Szene aus "Harry Potter und der Halbblutprinz"

Instagram / jessiecave Jessie Cave und ihre Kinder im Jahr 2020

Instagram / jessiecave Jessie Cave, 2019



