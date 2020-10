Pietro Lombardi (28) meldet sich mit ernsten Worten zu seiner Beziehung zurück! Erst vor einigen Wochen hat der DSDS-Sieger von 2011 sein Liebesglück wieder öffentlich gemacht. Nachdem er sich vor fünf Jahren von seiner Ex Sarah (28) getrennt hat, gibt es endlich wieder eine neue Frau in seinem Leben: die Influencerin Laura Maria. Fans vermuteten jedoch kürzlich, dass der Haussegen bei den beiden schief hängt, immerhin gab es tagelang keine neuen Pärchen-Fotos mehr. Jetzt gibt Pie dazu ein Update und bestätigt, dass es momentan nicht ganz einfach mit seiner neuen Partnerin ist...

"Ihr seht Laura und mich zurzeit etwas weniger, wir haben gerade eine etwas schwierige Phase und ich bin kein perfekter Mensch,", beginnt der 28-Jährige sein Statement in seiner Instagram-Story. In erster Linie sei es derzeit für Laura nicht leicht, weil sie sich zwar bewusst dazu entschieden hätten, ihre Liebe öffentlich zu machen, sie nun allerdings mit vielen Nachfragen bombardiert werde. Dennoch wolle Pietro für die Beziehung kämpfen: "Ich hab euch vor fünf Jahren gesagt: Wenn ich euch noch mal eine Frau vorstelle, dann ist es für mein Gefühl die Frau, mit der ich meine Zukunft verbringen möchte. Und ich sehe in Laura immer noch genau diese Frau."

Außerdem gebe es in jeder Liaison Probleme, stellt der "Phänomenal"-Interpret weiter fest: "Ich werde alles dafür geben, sie war die erste Frau, die ich wieder in mein Herz gelassen habe, und dafür muss man kämpfen", zeigt er sich überzeugt. Abschließend stellt Pietro nochmals klar: "Wir sind nicht auseinander, das ist bloß der Grund für die Ruhe und [dafür,] dass man uns nicht jeden Tag miteinander sieht." Was genau zwischen den Turteltauben vorgefallen ist, behalten aber beide vorerst noch für sich.

Thomas Burg / ActionPress Pietro Lombardi im April 2020

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria

Getty Images Pietro Lombardi bei "Let's Dance" 2018

