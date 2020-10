In der aktuellen Bachelorette-Staffel scheint es ja regelrecht gefährlich zuzugehen! In der vergangenen Folge blieb sicherlich so manchem Zuschauer kurz das Herz stehen: Melissas (25) Anwärter Angelo (34) ist beim Gruppendate übel gestürzt – nachdem er bei einer Wanderung durch eine Felsenschlucht von einem nassen Stein abgerutscht war. Zwar hatte der Hottie sich im ernsthaft verletzt, dennoch saß der Schreck bei seinen Kollegen tief. Und das sollte nicht der einzige Schockmoment in der Kuppelshow bleiben: Offenbar kommt es in der nächsten Bachelorette-Episode schon wieder zu einem Unfall!

Der Teaser für die kommende Folge verspricht auf jeden Fall wieder eine Menge Drama: In einer kurzen Sequenz ist ein griechischer Notarztwagen im Einsatz zu sehen und man hört Melissa "Oh mein Gott!" rufen – offenbar wurde jemand ernsthaft verletzt! Ob es sich dabei aber um die Rosenverteilerin oder einen ihrer Kandidaten handelt, ist noch unklar. Es liegt jedoch nahe, dass sich einer der Jungs bei dem kniffligen Hindernisparcours wehgetan haben könnte, der ebenfalls in dem Clip zu sehen ist.

Was das kurze Video ebenfalls schon verrät: Melissa hat in der kommenden Episode offenbar ein heißes Date mit Moritz (31)! Man sieht die beiden schon ziemlich vertraut in einem Whirlpool. Seid ihr schon gespannt, wie es weitergeht? Stimmt unten ab!

