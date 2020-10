Na, wenn das mal nicht voller Körpereinsatz im Kampf um das Herz der Bachelorette war! Mit unvergesslichen Dates möchte Melissa Damilia (25) sich in der Kuppelshow endlich wieder verlieben. In der zweiten Folge durften sich nun Rouven Engelhardt (32), Moritz Breuninger (31), Ioannis Amanatidis (30), Angelo Bianco (34) und Daniel Bayer (34) auf einen abenteuerlichen Ausflug mit der ehemaligen Love Island-Kandidatin freuen. Für Angelo endete das Gruppendate jedoch anders als erhofft...

Bei einer Wanderung durch eine Felsenschlucht kamen Melissa und die Männer an ihre Grenzen. Besonders schmerzhaft wurde der Trip für Angelo: Er rutschte von einem nassen Stein ab und schaffte es nicht, sich von allein wieder aufzurappeln. Sofort eilten Crewmitglieder herbei. Doch was war passiert? "Es war so: Ich wollte Melissa nehmen und sie auf sicheren Boden führen und dann hab ich den Halt verloren. Es war wirklich ein richtig krasser Schockmoment. Einfach doof gelaufen", erklärte der 34-Jährige später. Glücklicherweise sei ihm jedoch nichts weiter passiert.

Etwas Gutes hatte Angelos Sturz aber schon: Der Sozialpädagoge erregte damit Melissas Aufmerksamkeit – zumal er sich nur wenige Augenblicke nach seinem Unfall schon nach dem Wohl der Beauty erkundigte. "Ich habe nur gesehen, wie er sich aufsetzt und fragt: 'Wie geht es Melissa?' Da wollte ich eigentlich runterspringen und ihn kurz umarmen", erinnerte die 25-Jährige sich und fügte hinzu, dass Angelos Beschützerinstinkt total für ihn spreche.

