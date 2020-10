Hat Bela Klentze (32) am Set zur Telenovela Sturm der Liebe etwa seine Zukünftige kennengelernt? Im Juli bestätigte der Schauspieler, dass er nach zwei Jahren wieder als Single durchs Leben geht. Seitdem konzentriert sich der ehemalige Alles was zählt-Darsteller auf seine Leinwand- und Fernsehkarriere. Zuletzt war er in drei Folgen von "Sturm der Liebe" als sportlicher Flussfahrt-Guide Manuel Krabbe zu sehen. In einem Making-of-Video vom Set der Telenovela deutet Bela nun aber an, dass sich auch privat bei ihm etwas getan hat!

Auf dem Instagram-Kanal von "Sturm der Liebe" begrüßt Bela die Fans in einem Video direkt vom wunderschönen Fluss-Set. Dabei erzählt er aber nicht nur von den Dreharbeiten: "Es ist ein supertolles Team hier, tolle Kollegen, tolle Schauspieler, supercooler Regisseur – und hier drüben ist meine neue Freundin, die stelle ich euch jetzt auch vor. Sie trägt eine Glocke um den Hals und ich bin schwer verliebt. Seht ihr? Das ist die Olga. Sie ist zuckersüß." Die Verehrerinnen des Schauspielers dürften aufatmen: Bela präsentierte seinen Fans nicht etwa eine neue Dame in seinem Leben, sondern eine Kuh auf der Weide.

"Da möchte man doch glatt die Olga sein", kommentiert eine Userin prompt. Heute um 15:10 Uhr ist Bela ein letztes Mal in den Jubiläumsfolgen zu sehen. Die ARD-Telenovela feiert nämlich zurzeit ihren 15. Geburtstag. "Dass ich da dabei sein darf, ist für mich eine große Ehre", erklärt der 32-Jährige im Video.

Anzeige

ARD / Christof Arnold Natalie Alison, Bela Klentze und Erich Altenkopf in einer Szene von "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD / Christof Arnold Der Cast der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe"

Anzeige

Instagram / bela_klentze Bela Klentze im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de