Bela Klentze (32) wird zum Serien-Hopper! Seit 2016 war der Schauspieler in der Rolle des Ronny ein beliebtes Mitglied des Casts der Kult-Serie Alles was zählt. Im April dieses Jahres verkündete der Ex-Let's Dance-Teilnehmer dann völlig überraschend, dass er aus dem Daily-Format aussteigen wird. Seine Fans können ihn bald jedoch in einem anderen TV-Format bewundern: Der 32-Jährige wird künftig bei Sturm der Liebe zu sehen ein!

Bela schlüpft für die ARD-Telenovela in die Rolle von Manuel Krabbe – ein Charakter, der als sportlich, romantisch und bescheiden beschrieben wird. Als Tourguide begleitet er Robert Saalfeld (Lorenzo Patané, 43) und andere Angestellte des Fürstenhofs bei einer Flussfahrt – und verliebt sich in Cornelia (Deborah Müller). Wie Pressefotos zeigen, wird Bela alias Manuel ganz schön für Trubel sorgen! Denn er zieht unter anderem den Unmut von Michael (Erich Altenkopf, 51) auf sich. Dieser denkt nämlich, dass Manuel mit Rosalie (Natalie Alison, 42) anbandelt. Voraussichtlich werden die Folgen mit Bela ab Ende Oktober ausgestrahlt.

Könnte sich Bela auch vorstellen, irgendwann wieder zu "Alles was zählt" zurückzukehren? "Die gesamte Zeit bei 'Alles was zählt' – das waren über drei Jahre – werden mir auf ewig in guter Erinnerung bleiben [...]. Vielleicht komme ich ja zurück. Ronny ist, das darf ich schon verraten, nicht gestorben", sagte er gegenüber RTL.

Anzeige

Jan von Graf Bela Klentze, Schauspieler

Anzeige

ARD / Christof Arnold Der Cast der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe"

Anzeige

Privat Bela Klentze, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de