Nanu, wo sind die Pärchenfotos von Bela Klentzes (31) Instagram-Profil hin? Offenbar verändert sich momentan nicht nur das Berufsleben des Schauspielers. Im vergangenen April sorgte der 31-Jährige nämlich vor allem bei Alles was zählt-Fans für lange Gesichter: Nach vier erfolgreichen Jahren kehrte er der Serie den Rücken. Privat schien es zunächst weiterzugehen, wie vor dem Ausstieg: Noch Ende Mai feuerte er seine Partnerin Anne-Marie Kot (30) bei einem Let's Dance-Auftritt an. Doch gemeinsam sind die beiden jetzt nicht mehr auf Schnappschüssen im Netz zu sehen: Wie Promiflash erfahren hat, ist Bela wieder glücklicher Single!

Die Paarbilder sind nun Solo-Porträts von Bela im Netz gewichen – nach zwei gemeinsamen Jahren haben sich der gebürtige Münchner und die Tänzerin getrennt, wie er jetzt gegenüber Promiflash bestätigt. Die zahlreichen weiblichen Fans des ehemaligen "Let's Dance"-Kandidaten können sich also freuen! In Deutschland ist er gerade allerdings selten anzutreffen – seine Zeit nutzt der Synchronsprecher nämlich nicht etwa zum Trübsal blasen, sondern er arbeitet an einem neuen Projekt in Belgien.

Unter anderem zusammen mit Schauspielkollege Patrick Mölleken (26) arbeitet Bela zurzeit an der Serie "The Lost Picture", die im Zweiten Weltkrieg spielt, wie aktuelle Fotos vom Set zeigen. In dem Mehrteiler wird er als deutscher Soldat zu sehen sein – mehr soll hierzu aber noch nicht verraten werden. Hattet ihr euch auch schon gewundert, dass die Paarfotos von Bela und Anne-Marie verschwunden sind? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Bela Klentze, Schauspieler

Bela Klentze

Patrick Mölleken und Bela Klentze am Set von "The Lost Picture"



