Candice King (33) läutet schon den Baby-Countdown ein! Die ehemalige Vampire Diaries-Darstellerin ist aktuell erneut schwanger. Nach ihrer Tochter Florence May ist es das zweite Kind für die Schauspielerin und ihren Mann, dem The-Fray-Gitarristen Joe King (40). Bei der bald anstehenden Geburt will die Blondine dieses Mal aber eine bestimmte Sache ganz anders machen als bei der Ersten: Sie will besser vorbereitet sein!

Während ihrer ersten Schwangerschaft hatte die 33-Jährige keine Krankenhaustasche gepackt – eine Tatsache, die sie später bereute: "Mein Plan war es, in einem Geburtshaus zu gebären und einige Stunden später nach Hause zu kommen. Wir mussten schließlich ins Krankenhaus und alles, was ich hatte, waren ein Kamera-Ladegerät, eine Hose und ein Baby-Strampler", erzählte sie auf Instagram. Dieses Mal wolle sie besonders gut vorbereitet sein, aber ohne einen Jumbo-Koffer ins Krankenhaus mitnehmen zu müssen.

Aufgrund der aktuellen Lage gebe es allerdings so viele Klinikrichtlinien, dass sie gar nicht wisse, was sie mitnehmen solle. In dieser Hinsicht sei der Austausch mit anderen Schwangeren hilfreich gewesen: "Zu Lesen, was andere Mütter in ihre Krankenhaustaschen packen, hat mir geholfen, meinen riesigen Koffer wegzuräumen und stattdessen meine Weekender-Tasche herauszuholen, damit ich alles Notwendige griffbereit habe und mich so bereit wie möglich fühle!"

Anzeige

Getty Images Candice King mit ihrer Tochter, Juni 2017

Anzeige

Getty Images Candice King in Los Angeles, Januar 2018

Anzeige

Getty Images Candice King in Bel-Air, Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de