Da ist ja auch schon, die kleine Babykugel! Diese Woche machte es Candice King (33) öffentlich: Die Vampire Diaries-Darstellerin und ihr Ehemann Joe King (40) erwarten das zweite gemeinsame Kind. Die Schauspielerin hatte lange mit der Verkündung gewartet, die schließlich in ihrem eigenen Podcast stattfand, weil sie die Vorfreude erst mal im engsten Familienkreis genießen wollte. Jetzt, da die Welt Bescheid weiß, wurde es aber auch Zeit für die ersten Schwangerschaftsimpressionen: So schön strahlt die Blondine mit ihrer gewachsenen Körpermitte!

"Joe hat das Foto von mir vor zwei Monaten gemacht, als wir im Familienurlaub waren. Es war ein ruhiger Moment in diesen chaotischen Zeiten", kommentiert Candice den Schnappschuss auf Instagram und spielt damit auf die weltweite Gesundheitskrise an. Sie sei so dankbar, dass ihr Baby in ihrem Bauch von Tag zu Tag größer werde, dennoch sei es ausgerechnet in diesem Jahr nicht immer leicht, Nachwuchs zu erwarten: "Auch unter den besten Voraussetzungen, die ich hatte, finde ich, es ist eine emotionale Achterbahnfahrt, 2020 schwanger zu sein." Gerade deshalb möchte sie mit dem Foto Kraft und Zuversicht an alle werdenden Mütter senden.

Die 33-Jährige und der The-Fray-Gitarrist haben bereits eine Tochter namens Florence May, die in diesem Jahr vier Jahre alt geworden ist und sich demnächst über einen Spielgefährten freuen kann. Auch der Musiker veröffentlichte ein Bild der werdenden Zweifach-Mutter auf seinem Social-Media-Profil und brachte damit seine Vorfreude auf das zweite Kind zum Ausdruck: "Baby King ist auf dem Weg und ich könnte nicht glücklicher sein, das neue Leben mit der Liebe meines Lebens bald begrüßen zu dürfen!"

Instagram / josekingseco Candice King, Schauspielerin

Instagram / josekingseco Joe und Candice King

Instagram / candiceking Candice King im März 2020

