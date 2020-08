Candice Accola (33) schwebt im siebten Mama-Himmel! Im Januar 2016 kam die erste Tochter des Vampire Diaries-Stars zur Welt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem The Fray-Gitarristen Joe King (40) bekam sie eine Tochter namens Florence May. Doch ihre Familienplanung war damit offenbar noch nicht abgeschlossen. Das vierjährige Mädchen darf sich nämlich nun auf ein Geschwisterchen freuen: Candice verkündete jetzt ihre zweite Schwangerschaft!

In ihrem Directionally Challenged-Podcast ließ die Schauspielerin die Baby-Bombe platzen. "Was ich in diesem Podcast noch nicht erzählt habe, ist, dass ich momentan schwanger bin. Ich habe einen Braten in der Röhre!", gab die Blondine an. Sie sei jetzt im fünften Monat und fühle sich nun endlich dazu bereit, ihre Schwangerschaft mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Eigentlich sei die Mutter der Ansicht, dass Schwangerschaften Privatsache seien und dass man diese einzigartige Reise vor allem mit der Familie und den engsten Freunden teilen solle. "Jetzt fühle ich mich wohl und selbstsicher genug, darüber zu sprechen. Dem Baby und mir geht es gut. Ich bin endlich an dem Moment angekommen, an dem sich alles richtig gut anfühlt", erklärte die 33-Jährige.

Instagram / candiceking Candice Accola und Joe King im Jahr 2020

Getty Images Candice Accola im Jahr 2020

Getty Images Candice Accola und Joe King im Jahr 2014

