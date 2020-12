Ist Candice Kings (33) Baby endlich auf der Welt? Im Sommer dieses Jahres gab die Vampire Diaries-Darstellerin eine süße Nachricht bekannt: Sie ist zum zweiten Mal schwanger. Der runden Körpermitte der Beauty nach zu urteilen, ist ihr Nachwuchs auch schon kurz davor, das Licht der Welt zu erblicken. Oder ist der Spross etwa längst da? Nach einem letzten Foto mit XXL-Schwangerschaftsbauch herrscht auf Candice' Social-Media-Account seit Tagen Stille.

"Bereit, wenn du es bist, süßes Baby", titelte die 33-Jährige noch zu Beginn der Woche auf ihrem Instagram-Account und postete dazu ein Foto von sich in kuscheliger Strickmode. Ihre Hände hat sie darauf liebevoll um ihren Bauch gelegt und guckt verträumt in die Ferne. Seit diesem Beitrag fehlt von neuem Content auf dem Kanal der Schauspielerin jede Spur. Etwa, weil sie gerade die ersten Stunden mit dem Neugeborenen genießt?

Dass der The Originals-Star bereits sehnsüchtig auf die Geburt hingefiebert hat, ist allerdings keine Neuigkeit. Zuletzt verriet sie nicht nur, dass sie im Schwangerschaftsendspurt unter ihren angeschwollenen Füßen leidet, sondern auch, dass sie Probleme hat, die passende Kleidung zu finden. "Ich bin offiziell in der Phase, in der meine Schwangerschaftsjeans nicht mehr passen", schrieb sie zu einem Foto.

Anzeige

Instagram / candiceking Candice King, 2020 auf Instagram

Anzeige

Instagram / candiceking Candice King im November 2020

Anzeige

Instagram / candiceking Candice Kings Füße in der Schwangerschaft

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de