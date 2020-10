Lange kann es wohl nicht mehr dauern! Seit August ist bekannt, dass Vampire Diaries-Darstellerin Candice King (33) erneut Zuwachs erwartet. Die 33-Jährige ist bereits 2016 das erste Mal Mama geworden. Vier Jahre später kann sich Tochter Florence May nun auf ihr kleines Geschwisterchen freuen. Denn augenscheinlich ist die Schauspielerin bereits am Ende ihrer Schwangerschaft angelangt – Candice posiert jetzt hochschwanger mit kugelrundem Babybauch im Meer!

In ihrer Instagram-Story postet die Blondine Fotos von einem Strandausflug. Dabei trägt die TV-Beauty ein bauchfreies Oberteil, welches ihre Körpermitte zur Geltung bringt. Zudem präsentiert Candice ein riesiges Fake-Tattoo im Mandala-Stil auf ihrem Babybauch. Gemeinsam mit Tochter Florence tobt die Schauspielerin im Wasser und lässt es sich sichtlich gut gehen.

Candice wurde 2009 mit ihrer Rolle als Caroline Forbes in "The Vampire Diaries" bekannt. In der Erfolgsserie spielte sie unter anderem an der Seite von Nina Dobrev (31) und Paul Wesley (38). Nach acht Staffeln ging das Vampir-Drama 2017 zu Ende. Zuletzt konnte man die Blondine als Kimberly im zweiten Teil der beliebten After-Filmreihe sehen.

Instagram / candiceking Candice King im September 2020

Instagram / candiceking Candice King, 2020 auf Instagram

Getty Images Paul Wesley und Candice King bei der Comic-Con 2015

