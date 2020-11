Candice King (33) wäre dann wohl so langsam bereit für die Geburt! Die Vampire Diaries-Darstellerin erwartet aktuell ihr zweites Kind und kann es kaum erwarten, ihr Baby in die Arme zu schließen. Zu Hause laufen die Vorbereitungen für den Nachwuchs bereits auf Hochtouren, doch da die Schauspielerin hochschwanger ist, muss sie auch hin und wieder mal die Füße hochlegen. Diese sind mittlerweile extrem geschwollen – und nicht nur das macht Candice momentan Probleme.

In ihrer Instagram-Story gewährt die Blondine nun einen Blick auf ihre durch die Schwangerschaft angeschwollen Füße. In dem kurzen Clip hat sie ihre High Heels, die sie sonst auf dem roten Teppich trägt, gegen gemütliche und vor allem dehnbare Pantoffel eingetauscht. Allerdings ist nicht nur ihre Auswahl an Schuhen ziemlich eingeschränkt, auch der Kleiderschrank gibt nicht mehr allzu viel her. "Ich bin offiziell in der Phase, in der meine Schwangerschaftsjeans nicht mehr passen", schreibt sie zu einem Foto auf ihrem Profil. Das Bild, auf dem sie ihren Babybauch in ein transparentes Kleid gehüllt hat, wurde vor wenigen Monaten geschossen, als sich Candice laut eigener Aussage "noch glamourös" fühlte.

Zwar hält die 33-Jährige ihre Community regelmäßig mit Babybauchupdates auf dem Laufenden, doch viel ist über ihre Schwangerschaft nicht bekannt. Auch der genaue Entbindungstermin ist bislang topsecret. Lange kann es aber auf jeden Fall nicht mehr dauern – denn zum einen ist ihre Kugel schon ziemlich groß, zum anderen steht bereits die Kliniktasche bereit und wartet auf ihren Einsatz.

Anzeige

Instagram / candiceking Candice Kings Füße in der Schwangerschaft

Anzeige

Instagram / candiceking Candice King im November 2020

Anzeige

Instagram / candiceking Candice King im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de