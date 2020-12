Vampire Diaries-Fans dürften nun völlig aus dem Häuschen sein! Serienstar Candice King (33) verkündete im Sommer ihre zweite Schwangerschaft – nun ist es endlich soweit. Nachdem die Blondine und ihr Ehepartner Joe King (40) vor knapp vier Jahren bereits Eltern einer Tochter geworden sind, stellen sie nun ihren zweiten Sprössling im Netz vor: Josephine June King erblickte endlich das Licht der Welt!

Auf Instagram verkündet die frischgebackene Mama die frohe Botschaft: "Letzte Woche ist unser kleines Mädchen in unsere Herzen geflogen. Wir lieben dich Josephine June King", schreibt die stolze Candice. Dieser Post stößt auf allgemeine Begeisterung. Die Fans sind komplett aus dem Häuschen und überbringen ihre herzlichsten Glückwünsche – und auch The Originals-Star Claire Holt (32) gratuliert ihrer Serienkollegin: "Ich freue mich so für euch."

Offenbar liegt die Geburt tatsächlich schon einige Tage zurück – Fans spekulierten bereits darüber, nachdem es in den vergangenen Tagen auf Candice' Social-Media-Kanälen ziemlich ruhig wurde. Für die Schauspielerin dürfte das eine große Erleichterung sein – schließlich sprach sie mit ihrer Community offen über die Herausforderungen in den letzten Etappen ihrer Schwangerschaft.

Instagram / candiceking Schauspielerin Candice King

Instagram / candiceking Candice King im November 2020

Instagram / candiceking Candice King und Tochter Josephine June King

