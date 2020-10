War Tim Sandts Unfalls bei Das Sommerhaus der Stars etwa dramatischer als gedacht? Während des TV-Spiels "Tierisch blind" hatte Michael Tomaschautzki versehentlich Annemarie Eilfelds Freund mit einer Keule bewusstlos geschlagen. Daraufhin musste das Spiel abgebrochen und Tim in ein Krankenhaus gebracht werden. Da der Realityshow-Kandidat wenig später schon wieder zur TV-WG zurückkehrte, sah es für viele Zuschauer so aus, als habe er den Schlag gut weggesteckt – in einem Podcast behauptete Sommerhaus-Kollegin Lisha jetzt aber: Alles war viel schlimmer!

In Oliver (42) und Amira Pochers (28) Podcast "Die Pochers hier!" berichtete die Sommerhaus-Bewohnerin Lisha, wie sie die Situation nach dem Unfall erlebt hatte: "Er lag zehn Minuten bewusstlos in dieser Wiese mit verdrehten Augen." Sie und ihre Mitstreiter seien alle in Tränen ausgebrochen, weil die Situation sie so geschockt habe: "Wir wussten zehn Minuten wirklich nicht, ob der überhaupt atmet und lebt." Lisha sprach dabei sogar von einer Reanimation.

War es wirklich so dramatisch? Promiflash fragte bei RTL nach, wie sich der Unfall wirklich zugetragen hat – und der Sender gibt Entwarnung: "Ihm wurde der Kreislauf stabilisiert und danach ging es ihm wieder gut." Nach der medizinischen Versorgung hatten sich auch Unfallverursacher Michael und die übrigen Kandidaten immer wieder bei Tim erkundigt, wie Michael gegenüber Promiflash erklärte: "Wir haben uns noch während der Zeit im Sommerhaus mehrfach vergewissert, dass es Tim gut geht, nachgefragt und uns immer wieder für diesen unglücklichen Unfall entschuldigt. Genauso wie sich auch Tim für die etwas aufgeladene Situation des Vorabends entschuldigt hat und wir uns die Hand gegeben haben, hat Tim fair reagiert und Diana und ich sind froh und dankbar, dass es ihm gut geht."

Vor allem Tims Freundin Annemarie hatte sich große Sorgen gemacht. "Tim wurde genau im Bereich Kopf und Nacken getroffen und ist zusammengesackt – ich hatte sofort Panik", hatte die 30-Jährige nach dem Vorfall in einem Promiflash-Interview erzählt.

