Lisha fordert Schwangerschaftsbeweise von Kim Virginia

Lisha und Kim Virginia Hartung (30) sind Reality-TV-Kolleginnen und galten einst als Freundinnen. Doch mittlerweile hat Lisha Kim den Rücken zugekehrt. Grund dafür sind Kims Berichte über ihre Schwangerschaft und Stillgeburt, denen Lisha und viele weitere zweifelnde Fans einfach keinen Glauben schenken können. Auf Instagram fordert Lisha die 30-Jährige auf, ein für alle Mal mit den Spekulationen aufzuräumen und Beweise vorzulegen. "Es wäre so einfach, das alles zu beenden mit dem Mutterpass, einer Nahaufnahme des Ultraschallbilds, dem Entlassungsschein aus dem Krankenhaus inklusive Diagnose, der Terminbestätigung für den ersten Ultraschall inklusive Name des Arztes, einem echten Video", zählt Lisha auf und kritisiert: "Aber von all dem, was jede Mama und stolze Schwangere besitzt, hat sie nicht mal eine einzige Sache."

Lisha appelliert in ihrer Instagram-Story zudem an die Fans, die Kim Virginia immer noch Glauben schenken. "Wäre da wirklich ein Baby gewesen, wären wir täglich mit echtem Content bombardiert worden, denn Kim macht alles für Follower, wie man nun gesehen hat", argumentiert die ehemalige Das große Promi-Büßen-Kandidatin. Außerdem betont die YouTuberin, dass sie als ehemalige Freundin von Kim die Wahrheit kenne: "Und glaubt mir, ich weiß mehr als der Rest! Ich habe bloß meinen Mund gehalten. Es gab kein Kind!"

Nicht nur Lisha fordert Kim auf, echte Beweise vorzulegen. Auch die Influencerin HealthyMandy (30) meldete sich vor wenigen Tagen mit einer wichtigen Botschaft zu Wort. Sie selbst ist verwaiste Mutter und kämpfte lange mit einem unerfüllten Kinderwunsch, weshalb sie sich mehr Sensibilität im Umgang mit solch schweren Themen wünschte. Sie kritisierte Kim dafür, die Spekulationen immer weiter zu füttern, statt ein für alle Mal handfeste Beweise vorzulegen. Auch sie zweifelt mittlerweile an der Echtheit von Kims Schwangerschaft.

Collage: Joyn / Tan Nian Xing, RTL Collage: Lisha und Kim Virginia Hartung

ProSieben/Nikola Milatovic Lisha bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin