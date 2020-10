Diese Kritik will Pietro Lombardi (28) nicht auf sich sitzen lassen! Eigentlich schien alles perfekt: Erst vor wenigen Wochen erfreute der Sänger seine Community mit tollen Nachrichten. Fünf Jahre nach der Trennung von Sarah Lombardi (28) stellte er eine neue Frau an seiner Seite vor: Die Influencerin Laura Maria. Allerdings hängt nun der Haussegen aus unbekannten Gründen schief – und das erklärte Pie auch seiner Community. Doch diese Art von Liebes-Update gefiel nicht allen Fans. Weil sie ihm daraufhin unterstellten, er würde zu viel Privates preisgeben, gab es vom Musiker nun einen klaren Konter!

Unter einem Promiflash-Video auf Facebook sammelten sich so einige negative Kommentare zum offenen Krisen-Talk. Sie bedauerten, dass Pietro auch die Probleme der Beziehung mit der Öffentlichkeit teilt und vermuteten, dass es dem Paar schaden könnte. Das wollte der 28-Jährige allerdings nicht so stehen lassen: "Haha, diese Kommentare hier. Ich feier es. Schreiben paar Spinner, ich soll aufhören, die ganze Zeit alles öffentlich zu machen", hieß es in seiner Ansage. Für ihn eine absolute Unwahrheit: "Wie viele Frauen habe ich denn öffentlich gemacht in den letzten fünf Jahren?", hakte er rein rhetorisch nach und verstärke seine Worte direkt mit drei lachenden Smileys.

Dass die aktuellen Schwierigkeiten aus der Welt geschafft werden können, davon ist Pietro überzeugt. Erst kürzlich machte er in einem Q&A in seiner Instagram-Story klar: Andere Frauen müssten sich keine Flirt-Hoffnungen machen! Zuvor beteuerte er bereits, dass er und Laura nicht getrennt seien und er für die Liebe kämpfen wolle.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria im Oktober 2020

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Freundin Laura, Oktober 2020

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

