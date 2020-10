Das Scheidungsdrama um Dr. Dre (55) scheint die Beziehung zu seinem Sohn nicht zu beeinträchtigen. Der Rapper steckt gerade in einer üblen Trennungsschlacht mit seiner Noch-Ehefrau Nicole Young (50). Beide machen sich in der Öffentlichkeit gegenseitig heftige Vorwürfe. Das Verhältnis zwischen Dre und seinem Sohn Truice scheint durch die Streitereien aber nicht getrübt worden zu sein: Sie ließen sich gerade ein Partner-Tattoo stechen!

Auf Instagram teilte der 55-Jährige ein Bild mit seinem Sohnemann. Darauf halten beide stolz ihr neues Tintenmotiv in die Kamera. Auf den Unterarmen des Vater-Sohn-Duos prangt nun jeweils ein DNA-Strang mit Notenschlüsseln. Ganz klar: Dre und Truice wollen damit deutlich machen, dass sie Musik in ihren Genen haben. "Mein Sohn Truice und ich haben uns passende Tattoos stechen lassen. Es steckt in der DNA", schrieb der Musikproduzent zu seinem Post.

Dre und Nicole waren 24 Jahre lang verheiratet. Zurzeit streiten sie allerdings vor Gericht um das Vermögen des Musikers. Ihre beiden gemeinsamen Kinder Truice und Truly haben sich bisher noch nicht zu dem Scheidungskrieg ihrer Eltern geäußert.

Instagram / drdre Dr. Dre und sein Sohn Truice Young

Getty Images Dr. Dre, Musiker

Getty Images Nicole Young und Dr. Dre bei der "The Defiant Ones"-Premiere in L.A. im Juni 2017

