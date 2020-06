Krasse Trennungs-News aus Hollywood! Der Hip-Hop-Produzent Dr. Dre (55) und seine Frau Nicole Young gehören seit fast 30 Jahren zu den absoluten Traumpaaren der Musik-Szene. Die Eheleute waren als Duo stets gern gesehene Gäste auf diversen roten Teppichen und öffentlichen Veranstaltungen. Jetzt schockierten die beiden allerdings ihre treue Fan-Gemeinde – sie wollen sich ganz überraschend nach 24 gemeinsamen Ehe-Jahren scheiden lassen.

Dies berichtet nun das US-amerikanische Online-Magazin TMZ. Laut dem Medium habe Nicole am Montag die Scheidung eingereicht. Als Grund für das Ehe-Aus habe sie unüberbrückbare Differenzen angegeben. Am 25. Mai 1996 gaben sich die beiden das Ja-Wort, sie sind Eltern von zwei mittlerweile volljährigen Kindern – Sohn Truice und Tochter Truly. Da die beiden erwachsen sind, wird es also keinen Streit um das Sorgerecht geben.

Wie Insider verrieten, sollen die beiden bei ihrer Hochzeit keinen Ehevertrag abgeschlossen haben. Das Vermögen von Musik-Mogul Dr. Dre wird aktuell auf 800 Millionen US-Dollar geschätzt. Nicole arbeitet als Anwältin und soll in der Scheidungsangelegenheit von der Promi-Juristin Samantha Spector vertreten werden.

Anzeige

Getty Images Dr. Dre und Nicole Young

Anzeige

Getty Images Dr. Dre, Musiker

Anzeige

Getty Images Dr. Dre und Nicole Young



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de