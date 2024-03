Raplegende Dr. Dre bekommt einen Stern auf dem Walk of Fame!

Dr. Dre (59) ist einer der einflussreichsten Hip-Hop-Produzenten der Welt. Nun wird der Rapper für seine lange Karriere mit einem der begehrten Sterne auf dem Walk of Fame geehrt. Wie ein Livestream von Variety zeigt, sind seine engsten Freunde aus dem Rap-Business mit dabei. Snoop Dogg (52), Eminem (51) und 50 Cent (48) posieren gemeinsam mit der Musiklegende für die Fotografen. Der Rapper Big Boi (49) hat die Ehre, die Veranstaltung zu moderieren und betont besonders Dres guten Riecher für frische Talente. "Er entdeckte Hip-Hop-Superstars wie Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar (36) und Anderson Paak", zählt das OutKast-Mitglied auf.

Snoop Dogg darf sogar eine Rede bei der Ehrung des "Let Me Ride"-Rappers halten. Doch er setzt einen anderen Schwerpunkt als erwartet: "Ich möchte mich bei mir dafür bedanken, dass ich Dre über die Jahre hinweg zugehört habe und ihn zu meinem Lehrer, Mentor, Bruder, Beschützer und vor allem zu einem guten Freund gemacht habe." Damit sorgt er für einige Lacher während der prestigeträchtigen Veranstaltung und erntet dafür einen Schulterklopfer von seinem Kumpel. Der "Drop It Like It's Hot"-Interpret findet auch weiter schöne Worte für seinen Wegbegleiter: "Du holst immer das Beste aus deinem Dogg heraus. Ohne Dre würde es keinen Snoop geben."

Eminem, Dr. Dre und Snoop Dogg arbeiten immer wieder zusammen. Auch den "Not Afraid"-Rapper verbindet seit den 90er-Jahren eine tiefe Freundschaft mit dem Musikproduzenten. 2022 hatten sie gemeinsam in der Halbzeitshow des Super Bowls performt, wofür sie sogar einen Emmy gewannen. Die Fans waren damals total begeistert: "Das war die beste Halbzeitshow, die ich je gesehen habe. Das war ein Liebesbrief an alle Rap-Fans", schwärmte ein User in einem YouTube-Kommentar. Ein anderer Nutzer schrieb: "Das war meine ganze Kindheit in einem Moment! Einfach legendär, wie sie alle auf der Bühne stehen."

Getty Images Dr. Dre und Snoop Dogg, Hollywood Walk of Fame 2024

Getty Images Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Mary J. Blige und Snoop Dogg beim Super Bowl 2022

